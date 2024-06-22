"Вилла" согласовала продажу Дугласа Луиса

"Астон Вилла" согласовала продажу полузащитника Дугласа Луиса в "Ювентус" по сделке стоимостью около 50 миллионов евро (42.3 млн. фунтов).

По информации The Athletic, два клуба также договорились о переходе полузащитников Самуэля Айлинг-Джуниора и Энцо Барренечеа в противоположном направлении.



Как уже было сказано, "Ювентус" заплатит за Луиса около 42.3 млн. фунтов, а в качестве отдельной транзакции получит от "Виллы" 22 млн. евро (18.6 млн. фунтов).



Уже на следующей неделе 20-летний Айлинг-Джуниор и 23-летний Барренечеа пройдут медобследование в "Вилле", после чего подпишут контракты до 2029 года.



Айлинг-Джуниор уехал в Турин из "Челси" четыре года назад и в минувшем сезоне сыграл 27 матчей, преимущественно действуя на позиции левого вингера.



Барренечеа является продуктом знаменитой академии "Ньюэллс Олд Бойз", а минувший сезон провел в аренде за "Фрозиноне", сыграв 39 матчей.



В минувшем сезоне 26-летний Луис забил девять голов в 35 матчах Премьер-Лиги, сыграв ключевую роль в достижении командой Унаи Эмери Лиги Чемпионов.



"Вилла" вынуждена продать кого-нибудь из основных игроков до 30 июня, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей, и бирмингемский клуб решил, что это будет 26-летний бразилец.