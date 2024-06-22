"Челси" сделал предложение о покупке Ансельмино

"Челси" выдвинул предложение о покупке центрального защитника "Боки Хуниорс" Аарона Ансельмино.

По информации Daily Mirror, "Челси" следил за Ансельмино на протяжении нескольких месяцев. Ранее на этой неделе "синие" установили контакт с "Бокой" и сейчас сделали свое стартовое предложение.



Предложение "Челси" составило около 14 миллионов фунтов, что меньше 20 млн. фунтов, прописанных в контракте 19-летнего аргентинца в качестве отступных.



В случае заключения сделки "Челси" планирует отправить Ансельмино в свой дочерний клуб "Страсбур" из Франции, но "Бока" предпочла бы придержать Аарона у себя до конца календарного года.



Ансельмино находится в системе "Боки" с 12 лет, дебютировав за первую команду в июне 2023. Полгода назад Аарон заключил с родным клубом новый долгосрочный контракт до декабря 2028.