Шоу все еще надеется сыграть на Евро-2024

Люк Шоу Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу по-прежнему не может тренироваться, но сохраняет надежду сыграть за сборную Англии на Евро-2024.

Несмотря на отсутствие игровой практики с февраля, 28-летний Шоу попал в заявку английской сборной на Евро-2024.

Шоу не играл против Сербии и Дании, а также с высокой вероятностью пропустит и заключительный матч в Группе C — против Словении в следующий вторник.

Как сообщает The Telegraph, суббота стала очередным днем, когда Шоу не смог приступить к тренировкам в общей группе.

Тем не менее, процесс восстановления продвигается — пускай и не так быстро, как надеялся главный тренер англичан Гарет Саутгейт. Сам Шоу надеется помочь своей сборной на стадии плей-офф.


Метки Евро-2024, Манчестер Юнайтед, сборная Англии, травмы, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2024 21:00

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  1. closer 22.06.2024 21:40 # closer
    Обалденный футболист, основной ньюсмейкер МЮ и сборной Англии - перманентом травмированный.

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  2. lahmatyj 22.06.2024 21:32 # lahmatyj
    На холодильник у физрука больше не стоит, теперь в фаворе пухляш.

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