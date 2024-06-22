Шоу все еще надеется сыграть на Евро-2024

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу по-прежнему не может тренироваться, но сохраняет надежду сыграть за сборную Англии на Евро-2024.

Несмотря на отсутствие игровой практики с февраля, 28-летний Шоу попал в заявку английской сборной на Евро-2024.



Шоу не играл против Сербии и Дании, а также с высокой вероятностью пропустит и заключительный матч в Группе C — против Словении в следующий вторник.



Как сообщает The Telegraph, суббота стала очередным днем, когда Шоу не смог приступить к тренировкам в общей группе.



Тем не менее, процесс восстановления продвигается — пускай и не так быстро, как надеялся главный тренер англичан Гарет Саутгейт. Сам Шоу надеется помочь своей сборной на стадии плей-офф.