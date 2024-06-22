"Ньюкасл" сделал предложение по Килмену

"Ньюкасл" вслед за "Вест Хэмом" сделал предложение о покупке центрального защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмена.

Только накануне стало известно, что "Вест Хэм" предложил за Килмена 25 миллионов фунтов, что и близко не соответствует ожиданиям "Вулверхэмптона".



По информации The Telegraph, в последние 24 часа свое предложение по Килмену направил и "Ньюкасл", выразив готовность отдать за Макса полузащитника Эллиота Андерсона и некоторую сумму денег.



Предложение "Ньюкасла" было незамедлительно отклонено, и "сорокам" придется его значительно улучшить, чтобы рассчитывать на приобретение 27-летнего англичанина украинского происхождения.



"Вулверхэмптон" оценивает Килмена минимум в 40 миллионов фунтов, причем 15-20% от стоимости сделки "волкам" придется поделиться с бывшим клубом Макса "Мейденхедом", откуда защитник был куплен за 40,000 фунтов в 2018 году.