"Челси" приобрел Эстевао за 51 млн. фунтов
"Челси" официально подтвердил приобретение вингера "Палмейраса" Эстевао Виллиана стоимостью 51 миллион фунтов.
Эстевао останется в "Палмейрасе" до исполнения 18 лет и присоединится к "Челси" следующим летом.
К своим 17 годам Эстевао заслужил репутацию одного из ярчайших южноамериканских талантов благодаря своей технике и скорости.
Эстевао провел 10 матчей за "Палмейрас" в бразильской Серии А, забив два гола и отдав две результативные передачи. Также Виллиану довелось сыграть в Кубке Либертадорес и Кубке Бразилии.
Несмотря на свое отсроченное на год прибытие на "Стэмфорд Бридж", Эстевао становится вторым приобретением "Челси" при новом главном тренере Энцо Мареске после защитника Тосина Адарабиойо, который был приглашен из "Фулхэма" свободным агентом.
Добавим, ранее "Челси" также потратился на ряд других бразильских талантов: Андрея Сантоса, Дейвида Вашингтона и Анджело Габриэля.
22.06.2024 19:00
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Че с е6алой, далбае6ики?! Император
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