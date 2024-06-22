Смит советует Рамсдейлу, Нелсону и Нкетиа покинуть "Арсенал"

Легенда "Арсенала" Алан Смит считает, что голкиперу Аарону Рамсдейлу, вингеру Рису Нелсону и нападающему Эдди Нкетиа нужно покинуть клуб этим летом.

По мнению Смита, Рамсдейл легко сможет найти для себя пристанище в Премьер-Лиге, а Нелсон и Нкетиа принесли бы "Арсеналу" хорошие деньги. Но прежде всего Алан считает, что так будет лучше для карьер самих игроков.



"Думаю, в "Арсенале" есть несколько игроков, которым нужно уйти ради своих карьер. Рамсдейл не захочет снова провести на лавке весь сезон не так ли? Он сам это сказал в недавнем интервью".



"Рамсдейл достаточно хорош, чтобы быть первым номером в Премьер-Лиге для кого-нибудь, но годится ли он для клуба топ-4, это другой вопрос".



"Эдди Нкетиа привык довольно регулярно получать по 20 минут в предыдущем сезоне, но с приходом Кая Хаверца этого больше не происходит. Жаль его, потому что он мне нравится. Он является воспитанником, и он хорош в завершении атак, но я уверен, что со столь малым игровым временем он захочет придать импульс своей карьере".



"Рис Нелсон находится в очень похожей ситуации. Ему нужно регулярно играть сейчас".



"С точки зрения "Арсенала", это преимущество, потому что эти молодые игроки первой команды могут принести хорошие деньги, и это важно в свете финансовых ограничений. Как мы знаем, они будут зачтены в качестве чистой прибыли, потому что являются выходцами из академии", — цитирует Смита Daily Mirror.