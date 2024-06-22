"Челси" близок к покупке Келлимана за 19 млн. фунтов

"Челси" близок к покупке атакующего полузащитника "Астон Виллы" Омари Келлимана.

Последние недели "Челси" и "Вилла" контактируют по целому ряду игроков: Яну Матсену, Конору Галлахеру и Джону Дурану.



И если "Вилла" практически согласовала покупку Матсена за 37.5 млн. фунтов, "Челси" находится на пороге приобретения Келлимана за 19 млн. фунтов, сообщает BBC.



В данный момент Келлиман обсуждает с "Челси" условия шестилетнего контракта, а также еще должен пройти медобследование.



18-летний англичанин считается одним из перспективнейших талантов на "Вилла Парк", сыграв шесть матчей за первую команду.



Келлиман присоединился к "Вилле" из "Дерби" за 600,000 фунтов в июле 2022, а в сентябре 2022 заключил свой первый профессиональных контракт.