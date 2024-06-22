"Ньюкасл" близок к покупке Калверт-Левина

"Ньюкасл" близок к покупке нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина.

"Ньюкасл" имеет давний интерес к Калверт-Левину, которого пытался заполучить еще летом 2021.



Сейчас у Доминика остается один год по контракту, а "Эвертон" находится в сложной финансовой ситуации, поэтому "сороки" решили воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить 27-летнего англичанина.



По информации The Telegraph, к настоящему моменту "Ньюкасл" значительно продвинулся в переговорах, а сам Калверт-Левин заинтересован в переезде на "Сент-Джеймс Парк".



"Ньюкаслу" все еще предстоит согласовать размер компенсации за Калверт-Левина, однако у "сорок" уже появилась уверенность в заключении сделки.



В минувшем сезоне Калверт-Левин забил только восемь голов в 38 матчах за "Эвертон", однако в "Ньюкасле" уверены, что это далеко не предел для бывшего юниора "Шеффилд Юнайтед".