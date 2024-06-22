"Эвертон" приобрел Айрогбунама у "Виллы"

"Эвертон" совершил свое первое приобретение этим летом, подписав полузащитника "Астон Виллы" Тима Айрогбунама.

20-летний Айрогбунам заключил с "Эвертоном" контракт до июня 2027. BBC предполагает, что Тим обошелся мерсисайдскому клубу в 9 миллионов фунтов.



В минувшем сезоне Айрогбунам сыграл 15 матчей за "Виллу" на правах аренды, а предыдущую кампанию, 2022/23, провел в КПР из Чемпионшипа на правах аренды.



К своей новой команде игрок юношеской сборной Англии U-20 присоединится в следующем месяце, когда игроки "Эвертона" выйдут из отпусков для предсезонной подготовки.



"Мы рады добавить Тима к нашим вариантам в полузащите. Он молодой игрок, который все еще учится и развивается, но ясно, что он обладает множеством качеств, которые мы хотим на этом участке поля", — сообщил главный тренер "ирисок" Шон Дайч.