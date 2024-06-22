"Челси" отказался от покупки Олисе

Майкл Олисе Вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе согласился на переход в "Баварию" после того, как от его приобретения отказался "Челси".

Лишь накануне стало известно, что Олисе принял решение продолжить карьеру в "Баварии". По информации The Guardian, немецкий гранд заплатит "Пэлас" 55 миллионов фунтов, а Майклу предложит контракт с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.

При этом только на прошлой неделе свой очередной запрос насчет Олисе сделал "Челси". Майкл отреагировал позитивно и дал понять, что открыт к возвращению в клуб, где он провел семь лет в качестве юниора.

Однако после нескольких дней размышлений "Челси" решил отказаться от приобретения Олисе, посчитав, что этот трансфер будет стоить слишком дорого.

Для "Челси" как для клуба, который не выступает в Лиге Чемпионов, стоимость отступных за Олисе была бы выше — более 60 млн. фунтов. "Синие" так много потратить на 22-летнего француза оказались не готовы.


Метки Кристал Пэлас, Олисе, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2024 14:00

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Последние комментарии:




  1. vasant-balan 22.06.2024 15:15 # vasant-balan
    Нигер закрыл доступ французской компании «Орано» к крупнейшему урановому руднику.

    В котором, к слову, запас более 200 тысяч тонн.
    ….
    Нигер продолжает воплощать в жизнь новую политику по отношению по отношению западным странам, которые вовсю использовали богатые природные запасы страны. На этот раз досталось французской компании «Орано», которая занималась разработкой урановых запасов Нигера и отправляла ценный ресурс во Францию. Однако теперь доступ к крупнейшему в мире руднику оказался для французов закрыт, чем те возмущены и готовятся обжаловать решение правительства Нигера в судах, правовых и международных.

    В частности, французская компания «Орано» лишилась прав разрабатывать крупнейший урановый рудник Имурарине. Запасы месторождения, ранее разрабатываемого французами, составляют почти 200 тысяч тонн. Этот поступок вызвал большую волну возмущения компании из 5-й республики, которая пообещала принять все возможные меры. Ну а пока, из страны ушла не только данная компания, но и размещенные ранее военные контингенты Франции.

    Вместо французского военизированного контингента на защиту интересов Нигера прибыла группа российских советников, которые будут помогать местным организовывать силовые структуры и армию. Причем подобная ситуация наблюдает не только в Нигере, но и в ряде других африканских стран.

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  2. g-o-v-n-o 22.06.2024 15:09 # g-o-v-n-o
    Не нужен был (с) пенсопеджики

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  3. takernotagiver 22.06.2024 15:08 # takernotagiver
    8.05.2024 15:53 #
    bembo

    Челси имеет 2 состава.
    один чтоб ипать щас (2-3 трансфера до титула)
    второй чтобы жарить через 5-10 лет
    естевао виллиан кендри пайес Анджело Габриэль Андрюха Сантос Чезаре казадей Диего Морейра датро Фофана Дэвид Вашингтон ...как же я вам не завидую, хейтерасты ахавхах

    (ответить)

  4. fiezzo 22.06.2024 15:06 # fiezzo
    Почему хохлоина уже 2 года никак не опубликует список убитых в Буче?
    Обещали же, что случилось?

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  5. takernotagiver 22.06.2024 15:05 # takernotagiver
    Бимбо в своем стиле. Мастер-класс переобувания
    _________________

    21.06.2024 00:01 #
    bembo

    Уильямс = Олисе ето сотка. Члены е6аные, действуйте.

    Ета сотка ето Маатсен холл и хатчинсон.
    Сливаем люкаку и брою, и покупаем топарика на цф.

    Работайте, братки.
    Не жалейте бабок. Скоро грядет гегемония.
    Дайте мне возможность спорт жиров членси и я вам слеплю анбиттенси! Никакие чмудрики и дисасиси больше не пройдут!
    (ответить)

    21.06.2024 00:06 #
    bembo

    Сюда смотрите, батя в здании

    Енцо кайседо
    Олисе падмер нико уильямс
    Нкунку




    Е6ало!?
    (ответить)

    22.06.2024 14:20 #
    bembo

    ратишки похуй на этой травмата, который требует в свои 22 годишки 300к в неделю. Пусть попустится кроха!

    МАЛЫШКИ, я хочу НИКО УИЛЬЯМСА, МОХАМЕДА КУДУСА И ОЛЛИ ВОДКИНСА.
    ОФОРМИТЕ мне этих топариков!

    (ответить)

  6. takernotagiver 22.06.2024 15:02 # takernotagiver
    Догадайтесь, c каким юзером фапла у меня ассоциируется первое слово слогана на шоколадке Ritter Sport - "QUADRATISCH. PRACTISH. GUT"?)

    (ответить)

  7. lahmatyj 22.06.2024 14:59 # lahmatyj
    Нига нахуй пенсов послал и выбрал топ клуб, а долбоёбы на гвардиан снова хуиту сочинили. Впрочем, как всегда.

    (ответить)

  8. bembo 22.06.2024 14:55 # bembo
    брат, а ето возможно вьебать 13 литров пива и не сдохнуть?

    (ответить)

  9. narcot 22.06.2024 14:54 # narcot
    у кексика фамилия скуфьин))



    22.06.2024 03:05 #
    dexter

    Упала на колени, хуета хохлятская. Целуй асфальт.
    (ответить)
    22.06.2024 03:10 #
    dexter

    Тебя потушить? Давай ссыкану на тебя, не буди мчс.
    (ответить)

    22.06.2024 14:44 #
    dexter

    Ты е6анутый? С 15.00 до 3.00. Это чуть больше литра в час. Выпил литр, обоссался и так по кругу.
    (ответить)

    (ответить)

  10. hachidlo 22.06.2024 14:34 # hachidlo
    Раз Турция и Грузия играют, то сегодня придётся опять ватникам подготовить к просмотру и прикрепить свои крапово-лиловые ипала в 4к к своим пузатым телеэкранам. Это же сколько они сегодня пива вьебут от радости, если не только грузины, но их любимые эрдоган-паши победят.

    (ответить)

  11. bembo 22.06.2024 14:30 # bembo
    При этом только на прошлой неделе свой очередной запрос насчет Олисе сделал "Челси". Майкл отреагировал позитивно и дал понять, что открыт к возвращению в клуб, где он провел семь лет в качестве юниора.

    Однако после нескольких дней размышлений "Челси" решил отказаться от приобретения Олисе, посчитав, что этот трансфер будет стоить слишком дорого.

    Источник: http://fapl.ru/posts/108354/?c=1


    22.06.2024 14:29 #
    takernotagiver

    Вы вне еврокубков и хозяин самодур, поэтому хер к вам придут такие игроки.

    Источник: http://fapl.ru/posts/108354/?c=1




    виталя в своем стиле

    (ответить)

  12. bembo 22.06.2024 14:22 # bembo
    и там проблема не в оступных, членси покупает молодняк из бразилии и аргентины с еквадорами по 30-50 лямов на изе...60+ лямов не заплатили бы за олисе, смешно))))

    там запросы по зп слишком большие у француза были. У челси потолок з.п. щас балансируется. Только стерлядь спихнуть нужно ради баланса.

    (ответить)

  13. bembo 22.06.2024 14:20 # bembo
    ратишки похуй на этой травмата, который требует в свои 22 годишки 300к в неделю. Пусть попустится кроха!

    МАЛЫШКИ, я хочу НИКО УИЛЬЯМСА, МОХАМЕДА КУДУСА И ОЛЛИ ВОДКИНСА.
    ОФОРМИТЕ мне этих топариков!

    (ответить)

  14. suddenly 22.06.2024 14:03 # suddenly
    Какой был ваш любимый предмет в школе?

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