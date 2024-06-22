"Челси" отказался от покупки Олисе

Вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе согласился на переход в "Баварию" после того, как от его приобретения отказался "Челси".

Лишь накануне стало известно, что Олисе принял решение продолжить карьеру в "Баварии". По информации The Guardian, немецкий гранд заплатит "Пэлас" 55 миллионов фунтов, а Майклу предложит контракт с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.



При этом только на прошлой неделе свой очередной запрос насчет Олисе сделал "Челси". Майкл отреагировал позитивно и дал понять, что открыт к возвращению в клуб, где он провел семь лет в качестве юниора.



Однако после нескольких дней размышлений "Челси" решил отказаться от приобретения Олисе, посчитав, что этот трансфер будет стоить слишком дорого.



Для "Челси" как для клуба, который не выступает в Лиге Чемпионов, стоимость отступных за Олисе была бы выше — более 60 млн. фунтов. "Синие" так много потратить на 22-летнего француза оказались не готовы.