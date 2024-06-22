"Челси" отказался от покупки Олисе
Вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе согласился на переход в "Баварию" после того, как от его приобретения отказался "Челси".
Лишь накануне стало известно, что Олисе принял решение продолжить карьеру в "Баварии". По информации The Guardian, немецкий гранд заплатит "Пэлас" 55 миллионов фунтов, а Майклу предложит контракт с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.
При этом только на прошлой неделе свой очередной запрос насчет Олисе сделал "Челси". Майкл отреагировал позитивно и дал понять, что открыт к возвращению в клуб, где он провел семь лет в качестве юниора.
Однако после нескольких дней размышлений "Челси" решил отказаться от приобретения Олисе, посчитав, что этот трансфер будет стоить слишком дорого.
Для "Челси" как для клуба, который не выступает в Лиге Чемпионов, стоимость отступных за Олисе была бы выше — более 60 млн. фунтов. "Синие" так много потратить на 22-летнего француза оказались не готовы.
22.06.2024 14:00
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Нигер закрыл доступ французской компании «Орано» к крупнейшему урановому руднику.
…
В котором, к слову, запас более 200 тысяч тонн.
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Нигер продолжает воплощать в жизнь новую политику по отношению по отношению западным странам, которые вовсю использовали богатые природные запасы страны. На этот раз досталось французской компании «Орано», которая занималась разработкой урановых запасов Нигера и отправляла ценный ресурс во Францию. Однако теперь доступ к крупнейшему в мире руднику оказался для французов закрыт, чем те возмущены и готовятся обжаловать решение правительства Нигера в судах, правовых и международных.
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(ответить)
Не нужен был (с) пенсопеджики
(ответить)
8.05.2024 15:53 #
bembo
Челси имеет 2 состава.
один чтоб ипать щас (2-3 трансфера до титула)
второй чтобы жарить через 5-10 лет
естевао виллиан кендри пайес Анджело Габриэль Андрюха Сантос Чезаре казадей Диего Морейра датро Фофана Дэвид Вашингтон ...как же я вам не завидую, хейтерасты ахавхах
(ответить)
Почему хохлоина уже 2 года никак не опубликует список убитых в Буче?
Обещали же, что случилось?
(ответить)
Бимбо в своем стиле. Мастер-класс переобувания
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21.06.2024 00:01 #
bembo
Уильямс = Олисе ето сотка. Члены е6аные, действуйте.
Ета сотка ето Маатсен холл и хатчинсон.
Сливаем люкаку и брою, и покупаем топарика на цф.
Работайте, братки.
Не жалейте бабок. Скоро грядет гегемония.
Дайте мне возможность спорт жиров членси и я вам слеплю анбиттенси! Никакие чмудрики и дисасиси больше не пройдут!
(ответить)
21.06.2024 00:06 #
bembo
Сюда смотрите, батя в здании
Енцо кайседо
Олисе падмер нико уильямс
Нкунку
Е6ало!?
(ответить)
22.06.2024 14:20 #
bembo
ратишки похуй на этой травмата, который требует в свои 22 годишки 300к в неделю. Пусть попустится кроха!
МАЛЫШКИ, я хочу НИКО УИЛЬЯМСА, МОХАМЕДА КУДУСА И ОЛЛИ ВОДКИНСА.
ОФОРМИТЕ мне этих топариков!
(ответить)
Догадайтесь, c каким юзером фапла у меня ассоциируется первое слово слогана на шоколадке Ritter Sport - "QUADRATISCH. PRACTISH. GUT"?)
(ответить)
Нига нахуй пенсов послал и выбрал топ клуб, а долбоёбы на гвардиан снова хуиту сочинили. Впрочем, как всегда.
(ответить)
брат, а ето возможно вьебать 13 литров пива и не сдохнуть?
(ответить)
у кексика фамилия скуфьин))
22.06.2024 03:05 #
dexter
Упала на колени, хуета хохлятская. Целуй асфальт.
(ответить)
22.06.2024 03:10 #
dexter
Тебя потушить? Давай ссыкану на тебя, не буди мчс.
(ответить)
22.06.2024 14:44 #
dexter
Ты е6анутый? С 15.00 до 3.00. Это чуть больше литра в час. Выпил литр, обоссался и так по кругу.
(ответить)
(ответить)
Раз Турция и Грузия играют, то сегодня придётся опять ватникам подготовить к просмотру и прикрепить свои крапово-лиловые ипала в 4к к своим пузатым телеэкранам. Это же сколько они сегодня пива вьебут от радости, если не только грузины, но их любимые эрдоган-паши победят.
(ответить)
При этом только на прошлой неделе свой очередной запрос насчет Олисе сделал "Челси". Майкл отреагировал позитивно и дал понять, что открыт к возвращению в клуб, где он провел семь лет в качестве юниора.
Однако после нескольких дней размышлений "Челси" решил отказаться от приобретения Олисе, посчитав, что этот трансфер будет стоить слишком дорого.
Источник: http://fapl.ru/posts/108354/?c=1
22.06.2024 14:29 #
takernotagiver
Вы вне еврокубков и хозяин самодур, поэтому хер к вам придут такие игроки.
Источник: http://fapl.ru/posts/108354/?c=1
виталя в своем стиле
(ответить)
и там проблема не в оступных, членси покупает молодняк из бразилии и аргентины с еквадорами по 30-50 лямов на изе...60+ лямов не заплатили бы за олисе, смешно))))
там запросы по зп слишком большие у француза были. У челси потолок з.п. щас балансируется. Только стерлядь спихнуть нужно ради баланса.
(ответить)
ратишки похуй на этой травмата, который требует в свои 22 годишки 300к в неделю. Пусть попустится кроха!
МАЛЫШКИ, я хочу НИКО УИЛЬЯМСА, МОХАМЕДА КУДУСА И ОЛЛИ ВОДКИНСА.
ОФОРМИТЕ мне этих топариков!
(ответить)
Какой был ваш любимый предмет в школе?
(ответить)
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