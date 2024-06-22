Райс потребовал от сборной Англии наладить игру в прессинг

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс предупредил, что сборная Англии должна наладить свою игру в прессинг для успешного выступления на Евро-2024.

После ничьей 1:1 против Дании в минувший четверг капитан англичан Харри Кейн признался, что его команда точно не знает, когда нужно прессинговать.



Райс видит в этом большую проблему и признается, что против Дании английские игроки порой чувствовали, будто находятся "в меньшинстве".



"Чем дальше мы будем продвигаться, тем лучше соперники нам будут противостоять, у них будет больше мирового уровня, и если у тебя нет порядка с прессингом — самой важной вещью на поле, — тогда ты становишься ограничен".



"Мы постоянно работаем над нашим прессингом. Когда у вас четверка защитников, а соперник играет по схеме 5-2-3, то прессинговать сложно, потому что у них лишний игрок в обороне, и мы оказываемся в меньшинстве".



"Но на противоположном краю у нас лишний человек, поэтому важно найти этот баланс, чтобы правильно прессинговать", — цитирует Райса Daily Mail.