"Челси" интересуется Максимилианом Байером

"Челси" проявляет интерес к нападающему "Хоффенхайма" Максимилиану Байеру.

"Челси" ставит перед собой цель обзавестись новым нападающим этим летом, однако Джон Дуран выглядит для "синих" слишком дорого, а Саму Омородиона не хочет продавать "Атлетико".



В сложившейся ситуации "Челси" обратил свой взор на Байера, чей контракт с "Хоффенхаймом" предусматривает отступные в 30 миллионов евро (25 млн. фунтов).



В минувшем сезоне 21-летний немец стал лучшим бомбардиром "Хоффенхайма", забив 16 голов в Бундеслиге.



Как уточняет Sky Sport Germany, Байером интересуются некоторые другие Премьер-Лиги, а также "Байер", и в данный момент "Челси" не является фаворитом в борьбе за Максимилиана.