"Ювентус" готов обменять Кьезу на Гринвуда

"Ювентус" готов предложить своего вингера Федерико Кьезу в обмен на нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда.

В данный момент "Юнайтед" ищет покупателя на Гринвуда, который вернулся после сезона аренды в "Хетафе".



По слухам, "Юнайтед" оценивает Гринвуда в 40 миллионов фунтов, и для "Ювентуса" это чересчур большая сумма, однако в Турине нашли решение.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Ювентус" надеется заполучить 22-летнего англичанина, предложив "Юнайтед" взамен Кьезу.



Будущее Кьезы является предметом спекуляций с момента, как Тиаго Мотта сменил Массимилиано Аллегри на посту главного тренера "Ювентуса", и эта ситуация привлекла внимание не только "Юнайтед", но и "Ливерпуля".



Вариант с 26-летним игроком сборной Италии может показаться весьма привлекательным для "Юнайтед", особенно после того, как вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе выбрал "Баварию".