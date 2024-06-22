"Ювентус" готов обменять Кьезу на Гринвуда
"Ювентус" готов предложить своего вингера Федерико Кьезу в обмен на нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда.
В данный момент "Юнайтед" ищет покупателя на Гринвуда, который вернулся после сезона аренды в "Хетафе".
По слухам, "Юнайтед" оценивает Гринвуда в 40 миллионов фунтов, и для "Ювентуса" это чересчур большая сумма, однако в Турине нашли решение.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Ювентус" надеется заполучить 22-летнего англичанина, предложив "Юнайтед" взамен Кьезу.
Будущее Кьезы является предметом спекуляций с момента, как Тиаго Мотта сменил Массимилиано Аллегри на посту главного тренера "Ювентуса", и эта ситуация привлекла внимание не только "Юнайтед", но и "Ливерпуля".
Вариант с 26-летним игроком сборной Италии может показаться весьма привлекательным для "Юнайтед", особенно после того, как вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе выбрал "Баварию".
22.06.2024 11:00
Просмотров: 721
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Представляю как Кьеза аху~~т от города Манчестер и от Англии в целом.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий