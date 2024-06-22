"Ювентус" готов обменять Кьезу на Гринвуда

Федерико Кьеза "Ювентус" готов предложить своего вингера Федерико Кьезу в обмен на нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда.

В данный момент "Юнайтед" ищет покупателя на Гринвуда, который вернулся после сезона аренды в "Хетафе".

По слухам, "Юнайтед" оценивает Гринвуда в 40 миллионов фунтов, и для "Ювентуса" это чересчур большая сумма, однако в Турине нашли решение.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Ювентус" надеется заполучить 22-летнего англичанина, предложив "Юнайтед" взамен Кьезу.

Будущее Кьезы является предметом спекуляций с момента, как Тиаго Мотта сменил Массимилиано Аллегри на посту главного тренера "Ювентуса", и эта ситуация привлекла внимание не только "Юнайтед", но и "Ливерпуля".

Вариант с 26-летним игроком сборной Италии может показаться весьма привлекательным для "Юнайтед", особенно после того, как вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе выбрал "Баварию".


Метки Гринвуд, Кьеза, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2024 11:00

Количество просмотров Просмотров: 721

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. closer 22.06.2024 11:39 # closer
    Представляю как Кьеза аху~~т от города Манчестер и от Англии в целом.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: