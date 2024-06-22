Руни считает, что Англия должна играть по-другому в полузащите

Уэйн Руни Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт должен по-другому строить игру в полузащите.

Сборная Англии оказалась под шквалом критики за свой невыразительный футбол после ничьей 1:1 против Дании на Евро-2024 в минувший четверг.

Руни убежден, что для исправления ситуации Саутгейт должен закончить свой эксперимент с использованием Трента Александер-Арнольда в качестве полузащитников, а также подвинуть Джуда Беллингема и Фила Фодена.

"Когда объявили заявку, мне было интересно, как вы разместите Джуда Беллингема и Фила Фодена в одной команде, и я думаю, эта проблема проявила себя".

"На мой взгляд, он (Саутгейт) должен использовать Беллингема чуть глубже, предоставив Фодену свободу".

"Мне бы действительно хотелось увидеть Энтони Гордона там. Я обожаю Трента Александер-Арнольда как игрока, но в полузащите есть варианты лучше", — сообщил Руни BBC.


Метки Евро-2024, Руни, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2024 10:00

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  1. kos9k 22.06.2024 11:38 # kos9k
    Гордон))0 Пусть убирают Трента и сборная быстрее вылетит, пора уже

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  2. keane16 22.06.2024 10:02 # keane16
    Ты шо охуел, жирный? Нет вариантов в полузащите лучше, чем трент. Ебанат блять синий, белку хапнул

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