Саутгейт посетовал на физическую форму игроков сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт посетовал, что его игроки находятся в недостаточной физической форме.

Несмотря на то, что в данный момент Англия лидирует в Группе C Евро-2024, подопечные Саутгейта были подвергнуты большой критики за свою невыразительную игру против Дании и Сербии.



По словам Саутгейта, так вышло по той причине, что после изнурительного сезона за свои клубы игроки прибыли в расположение сборной в неважной физической форме, которая не позволяет исполнять тактические задумки Гарета.



"Мы недостаточно хорошо прессингуем, с недостаточной интенсивностью. Из-за физических кондиций игроков у нас есть ограничения в том, как мы можем это делать".



"Мы не можем прессинговать так же высоко по полю, как мы, возможно, делали это в отборочных матчах. И мы недостаточно хорошо держим мяч. Все просто. Нам нужно лучше держать мяч и больше контролировать игру".



"И тогда мы будем обороняться меньше, а наша уверенность в себе будет выше", — цитирует Саутгейта Daily Star.