"Челси" выплатит Почеттино компенсацию в 10 млн. фунтов

Бывший главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино окончательно уладил с "синими" вопрос компенсации и теперь может взяться за новую работу.

Напомним, Почеттино покинул "Челси" спустя 48 часов после завершения сезона Премьер-Лиги, отработав на "Стэмфорд Бридж" один год.



"Челси" сообщал, что Почеттино уходит "по обоюдному согласию сторон", но фактически это было увольнение, и сейчас стороны окончательно договорились, что Маурисио получит от своего бывшего клуба компенсацию в 10 миллионов фунтов.



При этом для Почеттино не существует никаких ограничений, чтобы взяться за новую работу в Премьер-Лиге или, например, возглавить сборную Англии, если Гарет Саутгейт покинет свой пост после Евро-2024.



Совсем недавно Почеттино уже вел переговоры с "Манчестер Юнайтед", но в итоге "красные дьяволы" решили оставить Эрика Тен Хага.