"Челси" не получит Омородиона

"Челси", вероятно, упустит нападающего "Атлетико" Саму Омородиона.

Ранее на этой неделе стало известно, что "Атлетико" отклонил стартовое предложение "Челси" в 27.4 млн. фунтов о покупке Омородиона, которого "синие" рассматривают в качестве альтернативы Джону Дурану из "Астон Виллы".



По информации Sky Sports, "Атлетико" не заинтересован в продаже Омородиона и на любые новые предложения по 20-летнему испанцу ответит тоже отрицательно.



"Атлетико" возлагает большие надежды на Омородиона, вернувшегося после сезона аренды в "Депортиво Алавес", и верит, что к следующему лету Саму сможет удвоить свою трансферную стоимость, если останется в Мадриде.



Что касается полузащитника "Челси" Конора Галлахера, то этот игрок действительно нравится "Атлетико", однако "матрасники" считают его необоснованно дорогим.