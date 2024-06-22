"Челси" не получит Омородиона

Саму Омородион "Челси", вероятно, упустит нападающего "Атлетико" Саму Омородиона.

Ранее на этой неделе стало известно, что "Атлетико" отклонил стартовое предложение "Челси" в 27.4 млн. фунтов о покупке Омородиона, которого "синие" рассматривают в качестве альтернативы Джону Дурану из "Астон Виллы".

По информации Sky Sports, "Атлетико" не заинтересован в продаже Омородиона и на любые новые предложения по 20-летнему испанцу ответит тоже отрицательно.

"Атлетико" возлагает большие надежды на Омородиона, вернувшегося после сезона аренды в "Депортиво Алавес", и верит, что к следующему лету Саму сможет удвоить свою трансферную стоимость, если останется в Мадриде.

Что касается полузащитника "Челси" Конора Галлахера, то этот игрок действительно нравится "Атлетико", однако "матрасники" считают его необоснованно дорогим.


Метки Атлетико, Омородион, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2024 07:00

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