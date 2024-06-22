Эзе: "Мы не паникуем"

Вингер "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе заверил, что сборная Англии далека от паники, несмотря на невыразительную игру на Евро-2024.

Сборная Англии оказалась под шквалом критики после того, как в четверг поделила очки с Данией (1:1), показав еще менее убедительный футбол, чем против Сербии в прошлое воскресенье.



Тем не менее, именно Англия возглавляет Группу C, поэтому Эзе не видит смысла предаваться панике.



"Я бы сказал, мы сохраняем спокойствие — мы знаем, каким потенциалом обладаем".



"Мы втягиваемся, мы приближаемся к уровню, на котором, как нам известно, мы можем играть. В конце концов мы набрали четыре очка и все еще можем прибавить. Никакого стресса — мы не паникуем".



"Футбольный турнир подобен американским горкам. Этот — первый для меня, но так говорят все другие игроки. До тех пор, пока ты сохраняешь спокойствие и позитивный настрой, все будет в порядке", — цитирует Эзе Evening Standard.