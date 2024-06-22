"Юнайтед" и "Тоттенхэм" заинтересованы в Дэвиде

Джонатан Дэвид "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" находятся среди клубов Премьер-Лиги, заинтересованных в нападающем "Лилля" Джонатане Дэвиде.

Сейчас у Дэвида остается только один год по контракту, и еще на прошлой неделе президент "Лилля" Оливье Летанг подтвердил, что Джонатану — а также защитнику Лени Йоро — будет позволено покинуть клуб в это трансферное окно.

По информации Sky Sports, "Юнайтед" и "Тоттенхэм" пока официально не обращались к "Лиллю" насчет Дэвида, однако ситуация может быстро измениться.

В минувшем сезоне французской Лиги 1 24-летний канадец забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи в 34 матчах, что позволило "Лиллю" занять четвертое место и квалифицироваться в Лигу Чемпионов.


Метки Дэвид, Лилль, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2024 00:05

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