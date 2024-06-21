Майкл Олисе выбрал "Баварию"

Вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе принял решение перейти в "Баварию" этим летом.

До настоящего момента фаворитом в борьбе за Олисе считался "Челси". Также Майкла сватали в "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл".



Пресса также сообщала, что "Пэлас" надеется предотвратить уход 22-летнего француза, предложив тому улучшенный контракт.



Однако The Athletic стало известно, что Олисе решил поступить по-своему, и всем прочим вариантам предпочел "Баварию", которая, как и несколько других клубов, уже установила контакт с "Пэлас".



После решения Олисе отправиться в Мюнхен согласование этого трансфера выглядит формальностью, потому что контракт Майкла с "Пэлас" предусматривает отступные в 60 миллионов фунтов.



Олисе едва не покинул "Селхерст Парк" еще прошлым летом, когда его пытался купить "Челси". В последний момент Майкл передумал уходить и заключил новый четырехлетний контракт с "орлами".



В минувшем сезоне Олисе забил 10 голов и отдал шесть результативных передач в 19 матчах за "Пэлас", пропустив значительный отрезок из-за травмы задней поверхности бедра.