"Бавария" снова улучшила предложение по Палинье

"Бавария" снова улучшила свое предложение о покупке полузащитника Жоау Палиньи, но пока не достигла компромисса с "Фулхэмом".

С одобрения своего нового главного тренера Венсана Компани "Бавария" возобновила свой интерес к Палинье, не сумев заполучить Жоау прошлым летом.



Согласно слухам, стартовое предложение "Баварии" по 28-летнему игроку сборной Португалии составило около 30 миллионов фунтов — и было отклонено.



По информации Sky Sport Germany, сейчас гранд Бундеслиги предлагает за Палинью уже 45 млн. евро (38 млн. фунтов), но "Фулхэм" по-прежнему рассчитывает на большее.



Сам Палинья хочет этого трансфера и надеется, что два клуба договорятся. Однако "Бавария" также изучает альтернативные варианты по укреплению опорной зоны.