МЮ готовы выплатить отступные за Зиркзее

"Манчестер Юнайтед" готов активировать пункт в контракте нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее о выкупе за 40 миллионов евро (33.8 млн. фунтов).

Несмотря на то, что сам Зиркзее сейчас находится в расположении сборной Голландии на Евро-2024, "Юнайтед" вовсю ведет переговоры о трансфере Джошуа.



Sky Sports ожидает, что теперь "Юнайтед" выразит свою готовность выплатить отступные за Зиркзее, и дальше игрок со своими агентами должны будут решить, хотят ли они побеседовать с "красными дьяволами".



При этом у "Юнайтед" есть другие варианты по укреплению позиции нападающего.



"Юнайтед" все еще может столкнуться с конкуренцией других клубов в борьбе за 23-летнего Зиркзее, которого также сватают в "Арсенал" и "Милан".