МЮ готовы выплатить отступные за Зиркзее
"Манчестер Юнайтед" готов активировать пункт в контракте нападающего "Болоньи" Джошуа Зиркзее о выкупе за 40 миллионов евро (33.8 млн. фунтов).
Несмотря на то, что сам Зиркзее сейчас находится в расположении сборной Голландии на Евро-2024, "Юнайтед" вовсю ведет переговоры о трансфере Джошуа.
Sky Sports ожидает, что теперь "Юнайтед" выразит свою готовность выплатить отступные за Зиркзее, и дальше игрок со своими агентами должны будут решить, хотят ли они побеседовать с "красными дьяволами".
При этом у "Юнайтед" есть другие варианты по укреплению позиции нападающего.
"Юнайтед" все еще может столкнуться с конкуренцией других клубов в борьбе за 23-летнего Зиркзее, которого также сватают в "Арсенал" и "Милан".
21.06.2024 21:00
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