"Челси" хочет Тео Эрнандеса

"Челси" добавил левого защитника "Милана" и сборной Франции Тео Эрнандеса в список своих трансферных целей на это лето.

В данный момент главный тренер "Челси" Энцо Мареска располагает слева в обороне лишь Марком Кукурельей и Беном Чилуэллом, тогда как Ян Матсен направляется в "Астон Виллу".



По информации HITC, Мареска хочет "апгрейд" относительно имеющихся вариантов на позиции левого защитника, и клуб уже работает над поиском подходящего варианта.



На "Стэмфорд Бридж" считают, что Эрнандес, раскрывшийся в качестве инвертированного фулбека, идеален для стиля Марески.



За ситуацией вокруг Эрнандеса также следит "Бавария", рассматривая 26-летнего француза на замену Альфонсо Дэвису, которого в свою очередь связывают с переходом в "Реал".



Сейчас Эрнандес находится на пороге предпоследнего года по своему действующему контракту, однако "Милан" не хочет терять своего ключевого игрока, и только сумма свыше 60 миллионов фунтов убедит "россонери" отпустить Тео.



Помимо Эрнандеса, в шорт-листе "Челси" из левых защитников также значится Федерико Димарко из "Интера".