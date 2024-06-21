"Челси" хочет Тео Эрнандеса

Тео Эрнандес "Челси" добавил левого защитника "Милана" и сборной Франции Тео Эрнандеса в список своих трансферных целей на это лето.

В данный момент главный тренер "Челси" Энцо Мареска располагает слева в обороне лишь Марком Кукурельей и Беном Чилуэллом, тогда как Ян Матсен направляется в "Астон Виллу".

По информации HITC, Мареска хочет "апгрейд" относительно имеющихся вариантов на позиции левого защитника, и клуб уже работает над поиском подходящего варианта.

На "Стэмфорд Бридж" считают, что Эрнандес, раскрывшийся в качестве инвертированного фулбека, идеален для стиля Марески.

За ситуацией вокруг Эрнандеса также следит "Бавария", рассматривая 26-летнего француза на замену Альфонсо Дэвису, которого в свою очередь связывают с переходом в "Реал".

Сейчас Эрнандес находится на пороге предпоследнего года по своему действующему контракту, однако "Милан" не хочет терять своего ключевого игрока, и только сумма свыше 60 миллионов фунтов убедит "россонери" отпустить Тео.

Помимо Эрнандеса, в шорт-листе "Челси" из левых защитников также значится Федерико Димарко из "Интера".


Метки Милан, Челси, Эрнандес

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2024 20:00

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  1. makeewadim 21.06.2024 21:10 # makeewadim
    Нормально так прайс подскачил.. В Серии А вместо газона удобрение?

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  2. dexter 21.06.2024 20:01 # dexter
    Михуйло, ты не устал тащать сюда всякую хуету?! Пизда ленивая.

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