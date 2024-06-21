"Юнайтед" установил контакт насчет Йоро

"Манчестер Юнайтед" инициировал контакт с "Лиллем" насчет приобретения защитника Лени Йоро.

Йоро является одним из нескольких молодых центральных защитников, среди которых "Юнайтед" выбирает замену для покинувшего клуб Рафаэля Варана.



По информации Sky Sports, целью номер один "Юнайтед" по укреплению обозначенной позиции остается Джаррад Брантуэйт, однако "Эвертон" пока не делал никаких намеков, что снизит установленную за 21-летнего англичанина цену в 70 миллионов фунтов.



Отсутствие подвижек в ситуации с Брантуэйтом заставило "Юнайтед" обратиться к "Лиллю" насчет Йоро, которого также сватают в "Ливерпуль" и "Реал".



18-летний француз совершил настоящий прорыв в своем развитии в минувшем сезоне, сыграв 32 матча в Лиге 1.