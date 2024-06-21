"Вест Хэм" предложил 25 млн. фунтов за Килмена

"Вест Хэм" сделал свое стартовое предложение в 25 миллионов фунтов о покупке капитана "Вулверхэмптона" Макса Килмена.

27-летний Килмен стал трансферной целью для "Вест Хэма" после того, как "молотобойцы" назначили своим наставником Хулена Лопетеги, тренировавшего "Вулверхэмптон" в сезоне 2022/23.



Именно Лопетеги назначил Килмена капитаном "волков", и теперь Хулен хочет воссоединиться с английским защитником украинского происхождения.



Однако The Telegraph ожидает, что стартовое предложение "Вест Хэма" будет отклонено. "Вулверхэмптон" оценивает Килмена гораздо дороже — в 45 млн. фунтов.



Еще прошлым летом "Вулверхэмптон" отказался продать Килмена в "Наполи" за 30 млн. фунтов. С тех пор Макс заключил с "волками" новый долгосрочный контракт.