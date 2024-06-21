"Эвертон" уверен, что Брантуэйт останется

"Эвертон" уверен, что сможет оградить своего защитника Джаррада Брантуэйта от интереса "Манчестер Юнайтед" этим летом.

21-летний Брантуэйт является целью номер один "Юнайтед" на замену покинувшему клуб Рафаэлю Варану, и ранее в июне "красные дьяволы" выдвинули свое стартовое предложение о покупке Джаррада в размере 35 миллионов фунтов плюс бонусы.



Это предложение было ожидаемо отклонено. "Эвертон" оценивает Брантуэйта ближе к 80 млн. фунтов, а правила финансового фейр-плей не позволяют "Юнайтед" потратить так много.



Как сообщает i Sport, "Эвертон" не собирается снижать цену за Брантуэйта. Внутри мерсисайдского клуба крепнет ощущение, что Джаррад останется с "ирисками" еще минимум на сезон.



Брантуэйт счастлив в "Эвертоне", где у него есть контракт до 2027 года, и, как ожидается, не будет настаивать на своем уходе в это трансферное окно.



Также утверждается, что "Юнайтед" уже переключил свое внимание на альтернативные цели по укреплению центра обороны.