Тирни возвращается в "Арсенал" с Евро-2024

Защитник "Арсенала" Киран Тирни уже не сыграет за сборную Шотландии на Евро-2024 из-за травмы задней поверхности бедра.

27-летний Тирни был вынужденно заменен в концовке ничейного для шотландской сборной матча против Швейцарии в минувшую среду (1:1).



Даже если шотландцам удастся выйти в плей-офф, Тирни на турнире в Германии уже не сыграет. Киран досрочно возвращается в "Арсенал" на лечение.



"У него возникли проблемы с задней поверхностью бедра, и он возвращается домой на обследование в "Арсенале". Они смогут сообщить вам о новостях, но, разумеется, он сам крайне расстроен", — цитирует ассистента главного тренера сборной Шотландии Джона Карвера Sky Sports.



Добавим, эта травма может нарушить и планы "Арсенала", собиравшегося продать Кирана, который минувший сезон провел в "Реал Сосьедад" на правах аренды.