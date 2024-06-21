Невилл, считает, что Саутгейт неправильно использует Райса

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл, считает, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт неправильно использует полузащитника "Арсенала" Деклана Райса.

В двух первых матчах на Евро-2024 Райс исполнял роль полузащитника оборонительного плана, практически не подключаясь вперед, потому что вся опорная зона была на Деклане.



Невиллу кажется, что Райс выглядит ограниченным игроком, когда действует в качестве опорника. Гари советует Саутгейту посмотреть, где Деклан показывал свой лучший футбол за "Арсенал".



"Микель Артета убрал Деклана Райса с этой позиции на заключительные 15 матчей сезона, используя вместо него Жоржиньо и Томаса Партея, потому что Райс не так хорош, играя там (в опорной зоне)".



"Я еще никогда не видел Райса таким нервным, а он великолепный игрок. Будет лучше расположить его выше по полю".



"Если вспомнить о Тони Кроосе и Родри, то эти игроки заставляют свою команду играть. В "Манчестер Юнайтед" такими были Рой Кин и Пол Скоулз. В "Арсенале" это Жоржиньо. Каждая отличная команда обладает такого рода игроком, и кажется, что у нас его нет".



"Им мог бы быть Кобби Майну. Есть Адам Уортон, который способен на это. Нам нужно решить эту проблему — я говорю не только о Гарете в ближайшие четыре дня, а о сборной Англии в целом".



"В моменты давления нам никогда не удавалось должны образом выходить из обороны".



"Думаю, когда Райс получает мяч глубоко, он играет довольно средне. Я не думаю, что он так же хорош, как другие игроки на этой позиции".



"В то же время я думаю, что он великолепен при подключениях вперед, разгоняя игру. Вот тогда он агрессивен и показывает свою лучшую игру".



"Если мы посмотрите на карту его касаний за "Арсенал" в заключительной части сезона, то большинство своих касаний он совершил высоко по полю левее центра".



"Это объяснимо, ведь у него есть Жоржиньо, Партей и подключающиеся вперед крайние защитники, но у сборной Англии нет такого баланса в полузащите".



"Я убежден, что это огромная проблема для сборной Англии", — сообщил Невилл ITV.