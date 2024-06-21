Агбонлахор: "Челси" пожалеет о продаже Матсена"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор уверен, что "Челси" пожалеет о продаже защитника Яна Матсена в бирмингемский клуб.

Ранее на этой неделе стало известно, что "Вилла" согласовала покупку Матсена за 37.5 млн. фунтов, и Агбонлахор чувствует, что "Челси" совершает ошибку, продавая Яна.



"Челси" об этом пожалеет, 100%. Я понимаю, почему они отпускают его за 35-40 миллионов фунтов. У них уже есть Марк Кукурелья, у них есть Бен Чилуэлл, и им не нужен еще один левый защитник".



Но он может оказать лучше их обоих".



"22-летний игрок с контрактом на шесть лет. Мы охотно его заберем. Этот игрок будет играть каждую неделю. Именно это и нужно "Астон Вилле" — подписывать молодых игроков на долгосрок".



"Поэтому, думаю, "Челси" пожалеет об этом, а фанаты "Астон Виллы" будут его обожать. Когда он заиграет, я не удивлюсь, если Люка Динь уйдет, а Алекс Морено станет запасным левым защитником. Для "Астон Виллы" наступают захватывающие времена", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.