Галлахер сообщил "Челси", что не хочет уходить

Полузащитник "Челси" Конор Галлахер сообщил своему клубу, что хочет остаться на "Стэмфорд Бридж", независимо от своей контрактной ситуации.

В данный момент Галлахер находится на пороге заключительных 12 месяцев по своему действующему контракту, поэтому "Челси", учитывая свою ситуацию с финансовым фейр-плей, открыт к предложениям других клубов насчет Конора.



Однако HITC стало известно, что представители Галлахера дали ясно понять "Челси" о нежелании Конора уходить из родного клуба этим летом.



Галлахер готов задуматься об уходе из "Челси", только если будет чувствовать, что это правильная вещь для его карьеры. И пока этого ощущения у Конора нет, несмотря на интерес со стороны "Астон Виллы" и "Тоттенхэма".



Столь твердая позиция Галлахера означает, что "Челси" рискует лишиться игрока, который сейчас оценивается в 50 миллионов фунтов, безо всякой компенсации через год.



Либо "Челси" может еще раз попытаться договориться с Галлахером о новом контракте, хотя до сих пор разногласия сторон были непреодолимыми.



Добавим, в данный момент Галлахер находится со сборной Англии на Евро-2024. Ожидается, что судьба 24-летнего полузащитника прояснится после возвращения из Германии.