Галлахер сообщил "Челси", что не хочет уходить
Полузащитник "Челси" Конор Галлахер сообщил своему клубу, что хочет остаться на "Стэмфорд Бридж", независимо от своей контрактной ситуации.
В данный момент Галлахер находится на пороге заключительных 12 месяцев по своему действующему контракту, поэтому "Челси", учитывая свою ситуацию с финансовым фейр-плей, открыт к предложениям других клубов насчет Конора.
Однако HITC стало известно, что представители Галлахера дали ясно понять "Челси" о нежелании Конора уходить из родного клуба этим летом.
Галлахер готов задуматься об уходе из "Челси", только если будет чувствовать, что это правильная вещь для его карьеры. И пока этого ощущения у Конора нет, несмотря на интерес со стороны "Астон Виллы" и "Тоттенхэма".
Столь твердая позиция Галлахера означает, что "Челси" рискует лишиться игрока, который сейчас оценивается в 50 миллионов фунтов, безо всякой компенсации через год.
Либо "Челси" может еще раз попытаться договориться с Галлахером о новом контракте, хотя до сих пор разногласия сторон были непреодолимыми.
Добавим, в данный момент Галлахер находится со сборной Англии на Евро-2024. Ожидается, что судьба 24-летнего полузащитника прояснится после возвращения из Германии.
21.06.2024 13:00
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Да пох на него, он топом не 6удет никогда, имхо. Околотоп да.
Если отпускать без бабок, то лучше щас продать за 50)
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