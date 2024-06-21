Галлахер сообщил "Челси", что не хочет уходить

Конор Галлахер Полузащитник "Челси" Конор Галлахер сообщил своему клубу, что хочет остаться на "Стэмфорд Бридж", независимо от своей контрактной ситуации.

В данный момент Галлахер находится на пороге заключительных 12 месяцев по своему действующему контракту, поэтому "Челси", учитывая свою ситуацию с финансовым фейр-плей, открыт к предложениям других клубов насчет Конора.

Однако HITC стало известно, что представители Галлахера дали ясно понять "Челси" о нежелании Конора уходить из родного клуба этим летом.

Галлахер готов задуматься об уходе из "Челси", только если будет чувствовать, что это правильная вещь для его карьеры. И пока этого ощущения у Конора нет, несмотря на интерес со стороны "Астон Виллы" и "Тоттенхэма".

Столь твердая позиция Галлахера означает, что "Челси" рискует лишиться игрока, который сейчас оценивается в 50 миллионов фунтов, безо всякой компенсации через год.

Либо "Челси" может еще раз попытаться договориться с Галлахером о новом контракте, хотя до сих пор разногласия сторон были непреодолимыми.

Добавим, в данный момент Галлахер находится со сборной Англии на Евро-2024. Ожидается, что судьба 24-летнего полузащитника прояснится после возвращения из Германии.


Метки Галлахер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2024 13:00

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  1. bembo 21.06.2024 13:02 # bembo
    Да пох на него, он топом не 6удет никогда, имхо. Околотоп да.

    Если отпускать без бабок, то лучше щас продать за 50)

    (ответить)

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