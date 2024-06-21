Ширер — об игре сборной Англии: "Этому нет оправданий"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер раскритиковал команду Гарета Саутгейта после ничьей 1:1 против Дании.

В своем втором матче на Евро-2024 англичане сыграли только вничью, причем Ширер считает, что Дания заслуживала победу.



По мнению Алана, столь унылой игре англичан нет оправданий, потому что потенциал команды Саутгейта гораздо выше.



"Вы можете видеть игроков, лежащих на спине. Игроки сборной Англии выглядят абсолютно разбитыми. Этому нет оправданий".



"В их игре не было энергии, не было скорости. До 10-15 заключительных минут мы не совершали рывки за спину защитникам, мы слишком много ошибались при игре с мячом, совершили слишком много неряшливых передач, и правда в том, что Дания была лучше и заслуживала победу".



"Это было очень плохо, это никуда не годится. Я бы не сказал, что они недостаточно старались, не пытались играть, но эти игроки способны на гораздо большее", — сообщил Ширер BBC.