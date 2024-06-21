Кин: "Трент не тянет игру в полузащите"

Трент Александер-Арнольд Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля" просто не годится для игры в полузащите.

Кин выражал сомнения насчет использования Александер-Арнольда еще до старта сборной Англии на Евро-2024.

После ничьей 1:1 против Дании накануне Кин вынес неутешительный вердикт насчет Трента и насчет этого эксперимента главного тренера англичан Гарета Саутгейта.

"Я сам играл в полузащите, и я знаю, насколько это тяжелая позиция. В физическом плане ты должен покрывать расстояния, и он это не тянет".

"Дело не только в нем — посмотрите на Гарета. Выпустить Трента в центр поля — это большой риск".

"Это случилось не против Франции или Германии. Это случилось против двух команд, с которыми, как мы думал, Англии будет довольно комфортно".

"От Трента многое требуется, и он это не тянет", — цитирует Кина talkSPORT.


Метки Александер-Арнольд, Евро-2024, Кин, Ливерпуль, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2024 09:00

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  1. high-malvern 21.06.2024 11:31 # high-malvern
    Вообщем, Деклан и Райс, эти двое: сейчас главная проблема сб. Англии. К Беллингему пока вопрос меньше.

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  2. vals1702 21.06.2024 10:31 # vals1702
    все нормально, команда уг - из группы выйдут и домой сразу

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  3. gameboy 21.06.2024 10:04 # gameboy
    Из за этого мудака на Райса был дикий перегруз, просто мёртвый бесполезный тип

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  4. liverpudlian 21.06.2024 09:58 # liverpudlian
    Трент с поля ушел и игра ушла. Галахер это ваще пздц

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  5. lfc-in-my-heart 21.06.2024 09:50 # lfc-in-my-heart
    Трент единственный в этом матче, кто хоть что-то создавал. Пей таблетки, дед

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  6. felix-the-cat 21.06.2024 09:06 # felix-the-cat
    Старый алкаш личный хейтер Трента))

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