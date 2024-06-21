Кин: "Трент не тянет игру в полузащите"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля" просто не годится для игры в полузащите.

Кин выражал сомнения насчет использования Александер-Арнольда еще до старта сборной Англии на Евро-2024.



После ничьей 1:1 против Дании накануне Кин вынес неутешительный вердикт насчет Трента и насчет этого эксперимента главного тренера англичан Гарета Саутгейта.



"Я сам играл в полузащите, и я знаю, насколько это тяжелая позиция. В физическом плане ты должен покрывать расстояния, и он это не тянет".



"Дело не только в нем — посмотрите на Гарета. Выпустить Трента в центр поля — это большой риск".



"Это случилось не против Франции или Германии. Это случилось против двух команд, с которыми, как мы думал, Англии будет довольно комфортно".



"От Трента многое требуется, и он это не тянет", — цитирует Кина talkSPORT.