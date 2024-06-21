Кин: "Трент не тянет игру в полузащите"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля" просто не годится для игры в полузащите.
Кин выражал сомнения насчет использования Александер-Арнольда еще до старта сборной Англии на Евро-2024.
После ничьей 1:1 против Дании накануне Кин вынес неутешительный вердикт насчет Трента и насчет этого эксперимента главного тренера англичан Гарета Саутгейта.
"Я сам играл в полузащите, и я знаю, насколько это тяжелая позиция. В физическом плане ты должен покрывать расстояния, и он это не тянет".
"Дело не только в нем — посмотрите на Гарета. Выпустить Трента в центр поля — это большой риск".
"Это случилось не против Франции или Германии. Это случилось против двух команд, с которыми, как мы думал, Англии будет довольно комфортно".
"От Трента многое требуется, и он это не тянет", — цитирует Кина talkSPORT.
21.06.2024 09:00
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Вообщем, Деклан и Райс, эти двое: сейчас главная проблема сб. Англии. К Беллингему пока вопрос меньше.
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все нормально, команда уг - из группы выйдут и домой сразу
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Из за этого мудака на Райса был дикий перегруз, просто мёртвый бесполезный тип
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Трент с поля ушел и игра ушла. Галахер это ваще пздц
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Трент единственный в этом матче, кто хоть что-то создавал. Пей таблетки, дед
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Старый алкаш личный хейтер Трента))
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