Саутгейт считает, что Англию подводит отсутствие замены для Филлипса

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команду на Евро-2024 подводит отсутствие адекватной замены для полузащитника Калвина Филлипса.

Совершенно провалив вторую половину минувшего сезона, которую он провел за "Вест Хэм" на правах аренды из "Манчестер Сити", Филлипс не оставил Саутгейту иного выбора, кроме как не включить Калвина в заявку англичан на Евро-2024.



Однако другого игрока, готового взять на себя черновую работу в опорной зоне, у Саутгейта не нашлось, на что Гарет и посетовал после ничьей 1:1 против Дании.



"Я захотел выпустить Конора (Галлахера вместо Александер-Арнольда), потому что нам требовалось быть энергичнее и лучше прессинговать".



"Трент имел кое-какие моменты, когда он исполнял то, на что мы надеялись. Мы знали, что это эксперимент, и мы знали, что у нас есть естественной замены для Калвина Филлипса".



"Мы пытаемся делать вещи по-другому, и в данный момент это получается не так гладко, как нам хотелось бы", — цитирует Саутгейта Evening Standard.