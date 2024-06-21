Фридкин получил эксклюзивное право на покупку "Эвертона"

Владельцу "Ромы" Дэну Фридкину было предоставлено эксклюзивное право на покупку "Эвертона".

Напомним, нынешний хозяин "Эвертона" Фархад Мошири был вынужден заново начать поиски покупателя на свои 94% акций "ирисок" после того, как согласованная с 777 Partners сделка так и не была заключена до дедлайна 31 мая.



Мошири вел переговоры с несколькими заинтересованными инвесторами, но в итоге решил продать клуб с "Гудисон Парк" американскому миллиардеру Фридкину.



По информации Sky Sports, коммерческие условия уже согласованы, и Фридкин вступил в так называемый эксклюзивный период, в течение которого он должен окончательно оформить сделку.



Фридкину все еще предстоит получить одобрения со стороны Премьер-Лиги, FA и Управления по финансовому регулированию и контролю Великобритании (Financial Conduct Authority), но с этим едва ли возникнут какие-либо проблемы.



Добавим, 59-летний Фридкин владеет "Ромой" с 2020 года, а состояние Дэна оценивается в 4.8 млрд. фунтов.