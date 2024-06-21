Кейн признался, что сборная Англии не уверена, как прессинговать

Капитан сборной Англии Харри Кейн признался, что его команда не совсем понимает, как нужно играть в прессинге.

В четверг англичане поделили очки со сборной Дании на Евро-2024 (1:1), несколькими днями ранее показав столь же унылый футбол в победном матче против Сербии (0:1).



По итогам этих двух матчей англичан много критиковали насчет того, что они играют слишком глубоко, особенно без мяча. То, что с тактикой главного тренера Гарета Саутгейта, есть проблемы, признает и Кейн.



"Это нечто, что мы должны постараться делать лучше — и не только когда мы ведем в счете".



"Мы хорошо начинаем матчи, но когда соперник опускается чуть глубже, мы не вполне уверены, как оказывать давление и кто должен выдвигаться".



"Во втором тайме мы пытались изменить это — я и Джуд (Беллингем) играли перед их двумя полузащитниками, пытаясь просочиться, но это было сложно".



"Нужно отдать должное Дании, у них хорошая команда, и они дошли до полуфинала на прошлом Евро. В целом мы должны оглянуться назад и посмотреть, где мы можем прибавить", — цитирует Кейна BBC.