Кейн признался, что сборная Англии не уверена, как прессинговать
Капитан сборной Англии Харри Кейн признался, что его команда не совсем понимает, как нужно играть в прессинге.
В четверг англичане поделили очки со сборной Дании на Евро-2024 (1:1), несколькими днями ранее показав столь же унылый футбол в победном матче против Сербии (0:1).
По итогам этих двух матчей англичан много критиковали насчет того, что они играют слишком глубоко, особенно без мяча. То, что с тактикой главного тренера Гарета Саутгейта, есть проблемы, признает и Кейн.
"Это нечто, что мы должны постараться делать лучше — и не только когда мы ведем в счете".
"Мы хорошо начинаем матчи, но когда соперник опускается чуть глубже, мы не вполне уверены, как оказывать давление и кто должен выдвигаться".
"Во втором тайме мы пытались изменить это — я и Джуд (Беллингем) играли перед их двумя полузащитниками, пытаясь просочиться, но это было сложно".
"Нужно отдать должное Дании, у них хорошая команда, и они дошли до полуфинала на прошлом Евро. В целом мы должны оглянуться назад и посмотреть, где мы можем прибавить", — цитирует Кейна BBC.
21.06.2024 00:05
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пусть посмотрят матчи ЛФК сезона 2018-19 или 19-20, мож научатся
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