Саутгейт: "Это не то, на что мы надеялись"

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда должна вывести свою игру на другой уровень.

После двух сыгранных на Евро-2024 матчей англичане лидируют в Группе C с четырьмя очками, однако против Сербии и особенно против Дании подопечные Саутгейта показали футбол удручающего содержаний.

После ничьей 1:1 с датчанами Саутгейт признал, что Англия заслужила критику. Даже сам Гарет надеялся на большее.

"Мы понимаем, что люди будут расстроены нашей игрой, и это справедливо — мы должны радовать их гораздо больше".

"В данный момент мы недостаточно хорошо обращаемся с мячом, и когда это происходит, вам приходится страдать, как страдаем мы. Мы знаем, что есть другой уровень, на который нам нужно выйти".

"Предстоит проделать огромную работу, о чем свидетельствует наша игра в этих двух матчах. Ясное дело, это не то, на что мы надеялись".

"Нам противостояли команды, которые довольно подвижны со своей тройкой в обороне, и их непросто подвергнуть давлению. Но мы определенно должны прибавить относительно того, что сделали в этих двух матчах. Это только часть проблемы — мы также недостаточно хорошо держали мяч", — цитирует Саутгейта BBC.


Метки Евро-2024, Саутгейт, сборная Англии, сборная Дании

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2024 23:00

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