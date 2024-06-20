Саутгейт: "Это не то, на что мы надеялись"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда должна вывести свою игру на другой уровень.

После двух сыгранных на Евро-2024 матчей англичане лидируют в Группе C с четырьмя очками, однако против Сербии и особенно против Дании подопечные Саутгейта показали футбол удручающего содержаний.



После ничьей 1:1 с датчанами Саутгейт признал, что Англия заслужила критику. Даже сам Гарет надеялся на большее.



"Мы понимаем, что люди будут расстроены нашей игрой, и это справедливо — мы должны радовать их гораздо больше".



"В данный момент мы недостаточно хорошо обращаемся с мячом, и когда это происходит, вам приходится страдать, как страдаем мы. Мы знаем, что есть другой уровень, на который нам нужно выйти".



"Предстоит проделать огромную работу, о чем свидетельствует наша игра в этих двух матчах. Ясное дело, это не то, на что мы надеялись".



"Нам противостояли команды, которые довольно подвижны со своей тройкой в обороне, и их непросто подвергнуть давлению. Но мы определенно должны прибавить относительно того, что сделали в этих двух матчах. Это только часть проблемы — мы также недостаточно хорошо держали мяч", — цитирует Саутгейта BBC.