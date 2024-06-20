Кейн: "Каждый игрок не дотягивал до своих уровней"

Капитан сборной Англии Харри Кейн признал, что игра его команды на Евро-2024 оставляет желать лучшего.

Стартовав на Евро-2024 с победы 0:1 над Сербией, в своем втором матче на турнире англичане сыграли с Данией только вничью (1:1).



После этого результата Кейн не стал отрицать очевидное, однако Харри считает, что четыре очка в двух матчах и первое место в Группе C — это не так плохо.



"Думаю, у нас возникают сложности про игре и с мячом, и без мяча. Думаю, в обоих матчах мы не оказывали правильного давления, а также не были достаточно хороши с мячом. Каждый слегка не дотягивал до своих уровней".



"Сегодня нам было тяжело, но мы спокойны. Это был не лучший наш матч, но мы все равно набрали очко", — приводит слова Кейна BBC.