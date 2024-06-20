"Арсенал" "очень близок" к покупке Дьекереша

"Арсенал" "очень близок" к приобретению нападающего Виктора Дьекереша.

Ранее ожидалось, что "Арсенал" сосредоточится на приглашении полузащитника после того, как Беньямин Шешко отверг интерес "канониров" и заключил новый контракт с "РБ Лейпциг".



Однако португальское издание Leonino утверждает, что "Арсенал" быстро определил альтернативную цель по укреплению позиции нападающего и находится на пороге покупки Дьекереша.



Leonino, которое специализируется на новостях насчет "Спортинга" и не относится желтой прессе, преподносит свой материал как большой эксклюзив.



Утверждается, что сторонам остается согласовать заключительные финансовые детали по трансферу Дьекереша, который только прошлым летом перебрался в "Спортинг" из "Ковентри" за 21 миллион евро (18 млн. фунтов).



Добавим, в минувшем сезоне 26-летний швед забил 43 гола и отдал 15 результативных передач в 50 матчах за "Спортинг".