"Фулхэм" возобновил интерес к Чалобе

Трево Чалоба "Фулхэм" возобновил свой интерес к центральному защитнику "Челси" Трево Чалобе.

Пропустив первые шесть месяцев минувшего сезона из-за травмы задней поверхности бедра, Чалоба проявил себя с лучшей стороны в концовке кампании.

Однако ситуация с финансовым фейр-плей подталкивает "Челси" к продаже Чалобы. Вся вырученная за Трево сумма как за собственного воспитанника будет учтена чистой прибылью.

"Фулхэм" помышлял о приобретении Чалобы еще прошлым летом, и сейчас, утверждает Evening Standard, "дачники" снова попытаются заполучить Трево.

"Фулхэм" рассматривает 24-летнего англичанина в качестве замены для Тосина Адарабиойо, который едва ушел свободным агентом как раз в "Челси".

Чалоба оценивается "Челси" в 25 миллионов фунтов и в данный момент находится в отпуске.


Метки Фулхэм, Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2024 19:00

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