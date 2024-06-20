"Фулхэм" возобновил интерес к Чалобе

"Фулхэм" возобновил свой интерес к центральному защитнику "Челси" Трево Чалобе.

Пропустив первые шесть месяцев минувшего сезона из-за травмы задней поверхности бедра, Чалоба проявил себя с лучшей стороны в концовке кампании.



Однако ситуация с финансовым фейр-плей подталкивает "Челси" к продаже Чалобы. Вся вырученная за Трево сумма как за собственного воспитанника будет учтена чистой прибылью.



"Фулхэм" помышлял о приобретении Чалобы еще прошлым летом, и сейчас, утверждает Evening Standard, "дачники" снова попытаются заполучить Трево.



"Фулхэм" рассматривает 24-летнего англичанина в качестве замены для Тосина Адарабиойо, который едва ушел свободным агентом как раз в "Челси".



Чалоба оценивается "Челси" в 25 миллионов фунтов и в данный момент находится в отпуске.