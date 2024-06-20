Рэтклифф выступил против излишнего регулирования в Премьер-Лиге

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф заявил, что Премьер-Лига не нуждается в излишнем регулировании.

В минувшем сезоне Премьер-Лига дважды наказала "Эвертон" снятием очков и один раз сняла очки с "Ноттингем Форест".



Также Премьер-Лига продолжает свое разбирательство с "Манчестер Сити", который был обвинен в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей.



"Сити" категорически отрицает свою вину и даже пытается оспорить ограничения Премьер-Лиги на спонсорские контракты между аффилированными сторонами, и Рэтклифф симпатизирует своим соседям.



"Я могу понять, почему они ("Сити") пытаются оспорить это. Ты можешь понять, почему они говорят, что хотят открытый рынок, свободный рынок".



"Премьер-Лига является, наверное, самой успешной спортивной лигой в мире, в футболе — уж точно. И у нас в Северной Англии есть выражение: "Если оно не сломано, не чини это".



"Если ты начнешь чересчур вмешиваться, чересчур регулировать, то столкнешься с ситуациями вроде "Манчестер Сити", вроде "Эвертона", вроде "Ноттингем Форест" и так далее".



"Если вы не будете осторожны, Премьер-Лига будет тратить больше времени на суды, нежели на то, чтобы улучшать лигу. У нас лучшая лига в мире, и ради всего святого, не разрушайте ее", — сообщил Рэтклифф Bloomberg.