Рэтклифф подтвердил, что МЮ запретили покупать игроков "Ниццы"
Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф подтвердил, что "красным дьяволам" было запрещено покупать игроков "Ниццы".
Накануне появилась информация, что после нескольких месяцев переговоров УЕФА так и не дал зеленый свет на приобретение "Юнайтед" защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо.
УЕФА решил, что такой трансфер был бы против правил, потому что Рэтклифф имеет долю в "Юнайтед" и является хозяином "Ниццы". Но сэру Джиму данный запрет выглядит странным.
"Они (УЕФА) сказали нам, что мы ("Ницца") можем продать в другой клуб Премьер-Лиги, но мы не можем продать в "Манчестер Юнайтед". Но это не справедливо в отношении игрока, и я не вижу, чего это дает", — сообщил Рэтклифф Bloomberg.
20.06.2024 17:00
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Никакой пользы от этого Ротклиффа.
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