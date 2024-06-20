"Бернли" ведет переговоры с Ван Нистелроем

"Бернли" обратился к бывшему нападающему "Манчестер Юнайтед" Рууду Ван Нистелрою насчет вакантной должности главного тренера.

Вылетев из Премьер-Лиги по итогам минувшего сезона, в мае "Бернли" лишился своего главного тренера, потому что Венсану Компани поступило предложение из "Баварии".



По информации BBC, к настоящему моменту клуб с "Терф Мур" переговорил с тремя кандидатами: Фрэнком Лэмпардом, Скоттом Паркером и как раз Ван Нистелроем.



Если верить голландской прессе, то 47-летний Ван Нистелрой близок к компромиссу с "Бернли", однако "бордовые" едва ли произведут назначение на этой неделе.



Ван Нистелрой, забивший 95 голов в 150 матчах Премьер-Лиги за "Юнайтед", находится без работы после своего ухода из ПСВ в концовке сезона 2022/23.