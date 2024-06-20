Саутгейт: "Мы бы не победили Сербию без Фодена"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на критику в адрес полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена.

Став лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 2023/24, 24-летний Фоден навлек на себя критику своей игрой в стартовом для англичан матче на Евро-2024 против сборной Сербии.



Тем не менее, Саутгейт считает, что Фоден сыграл ключевую роль в победе 0:1, намекая, что Фил сохранит место в стартовом составе на матч против Дании в четверг.



"Думаю, Фил невероятным образом потрудился на команду в воскресенье. Знаете, иногда эпизоды взаимодействия с мячом очевидны и бросаются в глаза, но он покрыл такое расстояние, так прессинговал и так подменял выдвигавшихся вперед людей".



"Я не думаю, что мы выиграли бы этот матч без вклада Фила без мяча, хотя я знаю, что это не так сексуально, и каждый хочет видеть его с мячом".



"Поэтому позже в матче, когда нам требовался кто-нибудь, чтобы контролировать мяч и выдерживать давление, он был действительно хорош", — цитирует Саутгейта Sky Sports.