Сон принял извинения Бентанкура

Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин принял извинения Родриго Бентанкурса после расистской шутки своего партнера по команде.

На прошлой неделе Бентанкур был вынужден публично извиниться за свою неудачную шутку о том, что Сон и остальные азиаты на одно лицо.



С тех пор 26-летний уругваец также напрямую поговорил с Соном, и тот теперь считает эту ситуацию улаженной.



"Я поговорил с Лоло. Он совершил ошибку, он знает это, и он извинился".



"Лоло никогда не собирался умышленно сказать что-либо оскорбительное. Мы — братья, и совершенно ничего не изменилось".



"Мы оставили это позади, мы сплочены, и мы вернемся к предсезонной подготовке, чтобы сражаться за наш клуб как единое целое", — цитирует Сона BBC.