Сон принял извинения Бентанкура

Сон Хен Мин и Родриго Бентанкур Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин принял извинения Родриго Бентанкурса после расистской шутки своего партнера по команде.

На прошлой неделе Бентанкур был вынужден публично извиниться за свою неудачную шутку о том, что Сон и остальные азиаты на одно лицо.

С тех пор 26-летний уругваец также напрямую поговорил с Соном, и тот теперь считает эту ситуацию улаженной.

"Я поговорил с Лоло. Он совершил ошибку, он знает это, и он извинился".

"Лоло никогда не собирался умышленно сказать что-либо оскорбительное. Мы — братья, и совершенно ничего не изменилось".

"Мы оставили это позади, мы сплочены, и мы вернемся к предсезонной подготовке, чтобы сражаться за наш клуб как единое целое", — цитирует Сона BBC.


Метки Бентанкур, расизм, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2024 14:00

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