Стив Купер — новый главный тренер "Лестера"
Стив Купер был назначен новым главным тренером "Лестера", заключив контракт до 2027 года.
Купер находился без работы после своего расставания с "Ноттингем Форест" в декабре 2023.
Возможность получить работу в "Лестере" предоставилась 44-летнему валлийцу благодаря тому, что Энцо Мареска оставил "лис" и ушел тренировать "Челси".
Мареска отработал на "Кинг Пауэр" всего один сезон, в котором он выиграл титул Чемпионшипа и помог клубу с первой попытки вернуться в Премьер-Лигу.
До "Форест" Купер тренировал "Суонси" с 2019 по 2021 год, а также поработал с юношескими сборными Англии U-16 и U-17.
"Это великолепный клуб с богатой историей и страстными фанатами. Я в восторге от того, что буду работать со столь талантливым составом, и я предвкушаю испытание, связанное с нашими общими амбициями по выступлению в Премьер-Лиге", — сообщил Купер.
20.06.2024 13:00
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Kак-то упали у них критерии. когда папа руководил клубом, Раньери выиграл титул, теперь назначают черт знает кого.
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В MU бы его
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