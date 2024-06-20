Стив Купер — новый главный тренер "Лестера"

Стив Купер был назначен новым главным тренером "Лестера", заключив контракт до 2027 года.

Купер находился без работы после своего расставания с "Ноттингем Форест" в декабре 2023.



Возможность получить работу в "Лестере" предоставилась 44-летнему валлийцу благодаря тому, что Энцо Мареска оставил "лис" и ушел тренировать "Челси".



Мареска отработал на "Кинг Пауэр" всего один сезон, в котором он выиграл титул Чемпионшипа и помог клубу с первой попытки вернуться в Премьер-Лигу.



До "Форест" Купер тренировал "Суонси" с 2019 по 2021 год, а также поработал с юношескими сборными Англии U-16 и U-17.



"Это великолепный клуб с богатой историей и страстными фанатами. Я в восторге от того, что буду работать со столь талантливым составом, и я предвкушаю испытание, связанное с нашими общими амбициями по выступлению в Премьер-Лиге", — сообщил Купер.