"Ювентус" включил другого игрока в сделку по Дугласу Луису
"Ювентус" решил включить другого игрока в сделку по приобретению полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса.
На днях стало известно, что оцениваемый в 50 миллионов фунтов Луис находится на пороге трансфера в "Ювентус". Дуглас уже дал свое согласие на переезд в Турин.
"Ювентус" не может позволить себе заплатить так много за Луиса, поэтому изначально собирался использовать двух своих полузащитников, Уэстона Маккенни и Самуэля Айлинг-Джуниора, в качестве разменной монеты.
Однако HITC стало известно, что переход Маккенни, поигравшего за "Лидс" во второй половине сезона 2022/23, более не рассматривая из-за возникших разногласий по личному контракту.
Теперь "Ювентус" собирается отдать "Вилле" Айлинг-Джуниора и аргентинского опорника Энцо Барренчеа, на кандидатуре которого настоял трансферный гуру английского клуба Мончи.
20.06.2024 12:00
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