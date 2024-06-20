"Ювентус" включил другого игрока в сделку по Дугласу Луису

"Ювентус" решил включить другого игрока в сделку по приобретению полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса.

На днях стало известно, что оцениваемый в 50 миллионов фунтов Луис находится на пороге трансфера в "Ювентус". Дуглас уже дал свое согласие на переезд в Турин.



"Ювентус" не может позволить себе заплатить так много за Луиса, поэтому изначально собирался использовать двух своих полузащитников, Уэстона Маккенни и Самуэля Айлинг-Джуниора, в качестве разменной монеты.



Однако HITC стало известно, что переход Маккенни, поигравшего за "Лидс" во второй половине сезона 2022/23, более не рассматривая из-за возникших разногласий по личному контракту.



Теперь "Ювентус" собирается отдать "Вилле" Айлинг-Джуниора и аргентинского опорника Энцо Барренчеа, на кандидатуре которого настоял трансферный гуру английского клуба Мончи.