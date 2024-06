Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" контактирует с четырьмя полузащитниками. "Ливерпуль" надеется выиграть борьбу за Майкла Олисе. Тэмми Абрахэм может вернуться в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" инициировал контакт с четырьмя полузащитниками: Амаду Онана из "Эвертона", Жоао Гомесом из "Вулверхэмптона", Жоау Невешем из "Бенфики" и Мортеном Юльманном из "Спортинга". (Fabrizio Romano)



"Ювентус" и "Наполи" сражаются за нападающего "Юнайтед" Мейсона Гринвуда. (The Independent)



Джонантан Дэвид из "Лилля" занимает высокое место в шорт-листе "Юнайтед" из нападающих. (i Sport)



Отыграв сезон за "Юнайтед" на правах аренды, полузащитник Софьян Амрабат сообщил "Фиорентине", что не хочет возвращаться в итальянский клуб. (The Athletic)



"Арсенал" может использовать кого-нибудь из своих игроков в качестве разменной монеты для приобретения полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса. (Football Transfers)



Вингер "Атлетика" Нико Уильямс продолжает настаивать на переходе в "Барселону", несмотря на переговоры с "Арсеналом", "Ливерпулем", "Астон Виллой" и "Ньюкаслом". (HITC)



"Ливерпуль" надеется опередить "Челси" и "Юнайтед" в борьбе за вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе. (Football Transfers)



"Челси" может вернуть нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма. (TEAMtalk)



"Челси" заинтересован в нападающих Саму Омородионе из "Атлетико" и Джоне Дуране из "Виллы", но обоих не купит. (Fabrizio Romano)



"Интер" может поспорить с "Миланом" за правого защитника "Виллы" Мэтти Кэша, рассматривая того в качестве замены для Дензела Думфриса. (Sky Sport Italia)



Главный тренер "Виллы" Унаи Эмери хочет подписать правого защитника, двух полузащитников и нападающего этим летом. (The Guardian)



"Тоттенхэм" опережает "Виллу" в борьбе за полузащитника "Ювентуса" Уэстона Маккенни. (Football Insider)



Защитник "Халла" Джейкоб Гривз, на которого также претендует "Эвертон", является целью номер один "Ипсвича" на это лето. (The Telegraph)



Защитник "Удинезе" Неуэн Перес вызывает интерес у "Вест Хэма" и ряда других английских клубов. (The Telegraph)



Другое



"Юнайтед" не рассматривает продление контракт с капитаном Бруну Фернандешем своим приоритетом. (Manchester Evening News)



Защитник "Арсенала" Киран Тирни получил травму в матче за сборную Шотландии против Швейцарии на Евро-2024. (Daily Mail)



Стартовый состав сборной Англии на матч против Дании, вероятно, не изменится относительно победы 0:1 над Сербией. (talkSPORT)



Сербская федерация футбола была оштрафована на 12,250 фунтов за предметы, которые бросали сербские фанаты во время матча против сборной Англии на Евро-2024. (BBC)



Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Набиль Бенталеб был госпитализирован, внезапно почувствовав себя плохо. (The Sun)



Шеф-повару, который кормит сборную Англии на тренировочной базе во время Евро-2024, пришлось подписать соглашение о неразглашении. (Daily Mirror)