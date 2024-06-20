"Вест Хэму" предстоит битва за Кудуса

Мохаммед Кудус "Вест Хэму" предстоит битва за удержание своего атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса.

Кудус с большим успехом отыграл свой дебютный сезон за "Вест Хэм" после перехода из "Аякса" за 38 миллионов фунтов, забив 14 голов и отдав шесть результативных передач.

Своей игрой за "молотобойцев", утверждает ESPN, 23-летний ганец привлек внимание ряда клубов, включая саудовский "Аль-Иттихад", который обладает в своем составе звездами вроде Нголо Канте и Карма Бензема.

Также Кудусом, выигравшим два титула Эредивизии и Кубок Голландии с "Аяксом", интересуются клубы из Премьер-Лиги и Европы.

Новому главному тренеру "Вест Хэма" Хулену Лопетеги придется очень постараться, чтобы предотвратить уход Кудуса этим летом. Лондонский клуб совершенно не хочет терять свою звезду.


Метки Вест Хэм, Кудус

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2024 10:00

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