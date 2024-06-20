"Вест Хэму" предстоит битва за Кудуса

"Вест Хэму" предстоит битва за удержание своего атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса.

Кудус с большим успехом отыграл свой дебютный сезон за "Вест Хэм" после перехода из "Аякса" за 38 миллионов фунтов, забив 14 голов и отдав шесть результативных передач.



Своей игрой за "молотобойцев", утверждает ESPN, 23-летний ганец привлек внимание ряда клубов, включая саудовский "Аль-Иттихад", который обладает в своем составе звездами вроде Нголо Канте и Карма Бензема.



Также Кудусом, выигравшим два титула Эредивизии и Кубок Голландии с "Аяксом", интересуются клубы из Премьер-Лиги и Европы.



Новому главному тренеру "Вест Хэма" Хулену Лопетеги придется очень постараться, чтобы предотвратить уход Кудуса этим летом. Лондонский клуб совершенно не хочет терять свою звезду.