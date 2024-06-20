Слот признался, что соперничество Клоппа и Гвардиолы вдохновило его на работу с "Ливерпулем"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признался, что многолетнее соперничество Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы убедило его согласиться на работу в мерсисайдском клубе.

Еще в прошлом месяце "Ливерпуль" объявил о переходе Слота из "Фейеноорда". Арне занял место Клоппа, который тренировал "красных" с 2015 года.



Слот чувствует, что в последние годы противостояние Клоппа и Гвардиолы стало главным соперничеством в Европе, отобрав это звание у "Барселоны" с "Реалом", и Арне просто не мог отказаться от возможности заменить Юргена.



"Думаю, для каждого, кто любит футбол, было замечательно наблюдать за этой эрой, когда они (Клопп и Гвардиола) подстегивали друг друга быть как можно лучше".



"Ко мне обратился к "Ливерпуль", и этот выбор не был сложным, учитывая то, что я только что сказал вам о соперничестве между "Сити" и "Ливерпулем" и многих матчах, которые мы как футбольные фанаты видели".



"Он (Клопп) дал мне несколько хороших подсказок, но мне бросилось в глаза то, что он так рад за меня и — как, кажется, он сам и сказал медиа — теперь будет моим главным фанатом, потому что он поддерживает "Ливерпуль" наилучшим образом, и такое увидишь не очень часто", — сообщил Слот официальному веб-сайту "Ливерпуля".