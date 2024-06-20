Тен Хаг хочет купить Альвареса в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заинтересован в приобретении полузащитника "Вест Хэма" Эдсона Альвареса, которого он знает по совместной работе в "Аяксе".

Укрепление центра поля является одной из задач "Юнайтед" на летнее трансферное окно, и "красные дьяволы" почти наверняка подпишут кого-нибудь в эту зону, если смогут избавиться от Каземиро.



Каземиро, в свои 32 года и со своей огромной зарплатой, рассматривается новым руководством "Юнайтед" в качестве обузы, и "дьяволы" с радостью бы обсудили отъезд бразильца в Саудовскую Аравию.



По информации журналиста Фабрицио Романо, Альварес является одной из кандидатур среди полузащитников, которые обсуждаются внутри "Юнайтед". За приглашение Эдсона выступает Тен Хаг.



Трансфер Альвареса рассматривается как сложный, потому что 26-летний мексиканец только прошлым летом перебрался в "Вест Хэм" из "Аякса", бывшего клуба Тен Хага, по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов.